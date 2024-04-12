على ربيع يحضر فيلمه «عالماشي» مع جمهوره بدور السينما (صور)

احتل الفنان على ربيع بفيلم «عالماشي» صدارة تريند موقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث حقق الفيلم ردود فعل إيجابية منذ بدء عرضه بدور السينما، ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

على ربيع يحضر فيلمه مع الجمهور بالسينمات

وحرص الفنان على ربيع على التواجد في السينمات، من أجل متابعة رد فعل الجمهور بالسينمات، ونشر صورة داخل السينما مع الجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «من وسط الناس في السينما رأي الناس أهوه .. الحمد لله».

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر.

قصة فيلم عالماشي

وتدور أحداث الفيلم حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.