موعد طرح فيلم godzilla x kong the new empire في دور السينما المصرية

نجح فيلم godzilla x kong the new empire، الذي طُرح يوم 29 مارس الماضي، في تحقيق نجاح كبير، في شباك التذاكر المحلي، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع بقيمة 80.0 مليون دولار بينما حقق الفيلم ذاته 114.0 مليون دولار في الخارج و 194.0 مليون دولار في جميع دور العرض المختلفة بأنحاء العالم.

وفيلم godzilla x kong the new empire، هو عمل مليء بالمغامرات والأكشن، وكانت شركة «Warner Bros» نشرت الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وأظهر الإعلان صراع جديد ما بين الغوريلا «كونج» التي خرجت من باطن الأرض أمام سفح أهرامات الجيزة، و«جودزيلا» وهم يتعاونان سويًا لمواجهة خطر تهديد بقائهما.

موعد طرح فيلم godzilla x kong the new empire في السينما المصرية

وكشفت الصفحة الرسمية لسينمات «IMAX» عن عرضها فيلم godzilla x kong the new empire، إذ نشرت بوستر الفيلم، مؤكّدة أنَّه سيعرض بدور العرض السينمائي في مصر يوم 17 أبريل المقبل.

فيلم godzilla x kong the new empire

جدير بالذكر أنَّ الفيلم العالمي godzilla x kong the new empire، هو الجزء الثاني لفيلم «Godzilla vs Kong» الذي طُرح عام 2021، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إذ بلغت إيراداته 470 مليون دولار حينها.