كل ما تريد معرفته عن قدرات إيران الصاروخية بعد هجومها على إسرائيل

أطلقت إيران، سربا كبيرا يضم 300 طائرة مسيرة مهاجمة وصواريخ بالستية وصواريخ كروز باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، وزعم الاحتلال أنه اعترض الغالبية العظمى منها، ولكن تسببت في أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية إسرائيلية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وردا على القصف الجوي الذي يُنسب للاحتلال الإسرائيلي والذي أدى إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفر عن مقتل سبعة أفراد من الحرس الثوري، بما في ذلك 2 من كبار الضباط، واستخدمت إيران مجموعة من الأسلحة التي أثارت قلق الغرب في استهداف الأراضي الإسرائيلية.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي تشنه إيران مباشرة ضد الاحتلال، وتُعتبر «الصواريخ الباليستية» جزء مهما من الترسانة التي تمتلكها طهران.

ما قدرات إيران الصاروخية؟

من بين هذه الصواريخ، هناك صاروخ «سجيل» الذي يمكنه قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة ويصل مداه إلى 2500 كيلومتر، وصاروخ خيبر الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر، وفقًا لـ«رويترز».

صاروخ «الحاج قاسم» الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر ويحمل اسم القائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد قبل أربع سنوات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن إيران كشفت عن أول صاروخ باليستي فائق الصوتية من إنتاجها، ووصفه المسؤولون بأنه تحقيق مهم.

يمكن للصواريخ الباليستية فائقة الصوتية الانطلاق بسرعات تفوق خمس مرات سرعة الصوت على الأقل، وتتبع مسارات معقدة ما يجعلها صعبة الاعتراض.

أنواع الصواريخ الباليستية الإيرانية

الصواريخ الباليستية الإيرانية، سواء كانت قصيرة أو متوسطة المدى تشمل التالي:

شهاب -1 بمداه البالغ حوالي 300 كيلومتر.

ذو الفقار بمدى يصل إلى 700 كيلومتر.

شهاب-3 بمدى يتراوح بين 800-1000 كيلومتر.

عماد-1 الذي يجري تطويره ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر.

سجيل الذي يجري تطويره أيضا بمدى يتراوح بين 1500-2500 كيلومتر.

وتمتلك أيضًا صواريخ كروز مثل «كيه.إتش-55» التي تُطلق من الجو وتحمل قدرة على رؤوس نووية، ويبلغ مداها ثلاثة آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ حديثة مضادة للسفن يبلغ مداها 300 كيلومتر وتستطيع حمل رأس حربية تزن ألف كيلوجرام.