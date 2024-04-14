عضو بـ«الشيوخ»: هجوم إيران على إسرائيل يؤكد صواب رؤية مصر تجاه الوضع الإقليمي

قال أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إنّ الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسّيرات على إسرائيل خلال الساعات الماضية، أثبت صواب رؤية السياسية المصرية، من انجرار المنطقة لصراع أكبر بسبب استمرار العدوان على غزة.

العدوان على غزة

وأضاف الصيرفي في تصريحات صحفية اليوم، أنّ هجوم ايران وما قد يتبعه من تداعيات خلال الأيام المقبلة، يؤكد أنّ رؤية مصر ودعوتها المبكرة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان، كانت ولا تزال صحيحة، فالمنطقة قد تُجر إلى حرب أوسع بسبب غزة، مطالبا الأطراف كافة بضبط النفس والعودة للاستقرار حماية لمصالح الجميع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الموقف المصري خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لأن اتساع نطاق الصراعات في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف، ومن الضروري أن تدرك الأطراف كافة التكلفة الباهظة لاستمرار الأعمال العدائية والانزلاق إلى حرب أوسع وتداعياتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا على المنطقة.

اتساع رقعة الصراع

وأكد الصيرفي أنّ مصر سبق وحذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ما سيكون له عواقب وخيمة على جميع دول المنطقة، بعد ما وصلت التوترات في الشرق الأوسط إلى نقطة حرجة، كما أنّ الهجوم الإيراني يؤكد هذه المخاوف.

واختتم النائب حديثه قائلا، إنّ مصر لعبت دورًا رئيسيًا في التوسط في الصراعات بالمنطقة، ولا تزال، كما أنّ الانجرار لمزيد من الحرب والعنف ستكون تداعياته كارثية على المنطقة كلها، لافتا إلى تأكيد مصر رسميا أنّ التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وحذرت منه مصر مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وعلى الجميع ضبط النفس.