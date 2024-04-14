تسلسل زمني لهجمات إيران على إسرائيل.. ماذا حدث منذ الساعة 10:30 مساء؟

«عميلة الوعد الحقيقي»، هكذا أطلقت إيران على هجومها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب في معايشة إسرائيل واحدة من أسوأ أيامها على الإطلاق؛ إذ شنت الجمهورية الإيرانية، هجومًا مساء السبت، باستخدام العشرات من الطائرات المُسيرة وصواريخ كروز وصواريخ أرض أرض؛ وذلك ردًا على مقتل الجنرال محمد رضا زاهدي، المعروف كشخصية بارزة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي قُتل في الأول من أبريل، في غارة على مبنى دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.

بداية الكشف عن هجمات إيران

وجاء هجوم إيران بعد أيام من توقع أجهزة الاستخبارات الأمريكية شن إيران أو أحد وكلائها لهجوم وشيك على إسرائيل؛ إذ تناولت قناة «القاهرة الإخبارية» التسلسل الزمني للهجوم الذي بدأ مع الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة امن مساء السبت، وهي كالآتي..

- في الساعة 10.30 مساءً خرج الأدميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلنًا أنَّ إيران أطلقت عشرات الطائرات دون طيار باتجاه إسرائيل، ومن المتوقع وصولها خلال ساعتين مما وضع القوات الإسرائيلية في حالة تأهب، بحسب بيان للحرس الثوري الإيراني.

- بعد ذلك بوقت قصير قرابة الساعة 10:45، خرج بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدًا أنَّ الأنظمة الدفاعية منتشرة، وجاهزون لأي سيناريو، سواءً دفاعيًا أو هجوميًا، مقدرًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وكذلك دعم بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.

ردود الفعل على وقوع هجمات إيران

- وفي الحال، أعلنت وسائل إعلام أمريكية قطع الرئيس جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، والتوجه إلى البيت الأبيض برفقة مساعديه الكبار، بهدف عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الأمريكي؛ لبحث الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

- وفي نفس التوقيت الذي سبق بداية الهجوم رسميا، أعلنت دولة الاحتلال إغلاق مجالها الجوي كإجراء احترازي، كما تمّ إغلاق المدارس خلال اليومين المقبلين، وألغت شركة الطيران الإسرائيلية «العال» 15 رحلة كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع.

- وأعلنت مصادر عسكرية سورية أنه تم وضع أنظمة الدفاع أرض-جو حول العاصمة دمشق، ووضعت قواعدها الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربة إسرائيلية، متوقعين أن تنتقم إسرائيل من قواعد الجيش والمنشآت التي تتمركز فيها الميليشيات الموالية لإيران.

- وفي الساعة 1 صباحا، توقع مسؤولون كبار أن تكون مرتفعات الجولان وقاعدة جوية إسرائيلية في صحراء النقب هي مناطق الاستهداف الأساسي للمُسيرات الإيرانية.

- وبعدها بنحو 6 دقائق، كشفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن العمل العسكري الإيراني كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على المقر الدبلوماسي في دمشق، وبحسب منشور للبعثة على موقع X، فقد أصبح الأمر منتهيًا، محذرين النظام الإسرائيلي من ارتكاب خطًأ آخر، وطلبوا من الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن الصراع، كون الحرب تدور بين إيران وإسرائيل، وعلى الولايات المتحدة أن تبقى بعيدًا.

- وفي حصيلة أولية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات على إسرائيل، بينما أكدت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أيضًا، أنه تمّ استخدام صواريخ كروز في الهجوم، متوقعين وصول الطائرات الإيرانية دون طيار إلى إسرائيل في الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي.

بداية هجمات إيران

- وفي الساعة 2 صباحًا تقريبًا شوهدت انفجارات في السماء في عدة أماكن مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء دولة الاحتلال، إذ كانت الانفجارات مرئية ومسموعة في السماء مع وصول الموجة الأولى من الهجوم إلى إسرائيل، وبعدها أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا حذر فيه من أن إي تهديد من الولايات المتحدة وإسرائيل سيقابل برد متبادل من جانب طهران.

- وفي الحال، بدأت الإدانات الدولية الغربية، في التنديد بالهجوم الإيراني على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونددت كل من فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا بالهجوم، مؤكدين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.

- أما عن حجم الخسائر، كان هناك تقييما أوليا من جانب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحديدا في الساعة 3 صباحا، والذي قال إنه سقط عدد قليل من الصواريخ في أراضي دولة إسرائيل، وألحقت أضرارًا طفيفة بقاعدة عسكرية في الجنوب، مع أضرار طفيفة فقط في البنية التحتية.

- وفي تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة أيضًا فوّض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان، باتخاذ قرارات بشأن الرد على الهجوم الإيراني، حيث أجرى نتنياهو مكالمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية الهجمات المُكثفة، فيما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه بصدد عقد جلسة طارئة، الأحد، بناء على طلب إسرائيل.

وبعد ساعات حيث هدوء العاصفة، كشف جو بايدن عن تفاصيل مكالمته مع بنيامين نتنياهو التي وقعت فور شن الهجمات، والذي جدد خلالها التزام أمريكا الصارم تجاه أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنَّه بفضل انتشار الجيش الأمريكي ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات دون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا.

- وفي ظهر اليوم، خرج إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، يقول: «سنوجه رد فعل قاس وأكثر حزما إلى إسرائيل حال شنها هجوما جديدا على إيران مرة أخرى»، مضيفًا أنَّ الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، متابعًا: «استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسؤولة ومتناسبة».

- وفي نفس الأثناء، أعلنت وكالة «رويترز»، أنَّ الخارجية الإيرانية استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مؤكّدة أنَّ الخارجية الإيرانية قد أبلغت سفراء الدول الأوروبية أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس، وأن إيران ملتزمة بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.