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القاهرة الإخبارية: الحرس الثوري حذر من مشاركة منشورات مؤيدة لإسرائيل في إيران

كتب:

هانى حسن
01:40 م | الأحد 14 أبريل 2024
جانب من الهجمات الإيرانية

جانب من الهجمات الإيرانية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن وحدة استخبارات الحرس الثوري تحذر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إيران من نشر أي منشورات مؤيدة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكّدت وسائل الإعلام، استهداف مركز استخباري شمال الجولان السوري المحتل استخدمته إسرائيل في تنفيذ الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق، وقاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية المقر الرئيسي لطائرات F35.

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