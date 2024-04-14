بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري يحذر أمريكا: «سنرد في أي مكان»

حذّر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل أو الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

الضربة الإيرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي

يأتي ذلك في أعقاب الضربة الإيرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ، بعد تهديد استمر ساعات بشأن الرد على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق، ومقتل مسئول إيراني بارز.

وأكد الحرس الثوري، أن أي تهديد من قبل أمريكا وإسرائيل انطلاقًا من أي دولة سيقابل برد مضاد من إيران، على مصدر التهديد.

تدمير أهداف عسكرية مهمة لإسرائيل

وأشار الحرس الثوري، إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة لإسرائيل وحذر الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في استهداف مصالح إيران، مؤكدًا أن أي تهديد من قبل أمريكا وإسرائيل سيقابل بالرد.

وأكد الحرس الثوري أن تفاصيل العملية العسكرية التي أطلقت تجاه إسرائيل تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلّحة، ومساندة وزارة الدفاع، ستلفت انتباه الشعب الإيراني والشعوب الحرة في العالم قريبًا.

تل أبيب سترد بقوة

أعلنت وسائل ‏إعلام إسرائيلية، أن مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا يقول إن تل أبيب سترد بقوة على الهجوم الإيراني «غير المسبوق»، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».