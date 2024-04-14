الحرس الثوري الإيراني: إطلاق عشرات المسيرات والصواريخ نحو إسرائيل

كشف الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي منذ قليل، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أنه ردًا على جرائم دولة الاحتلال والتي وصفها بأنها «شريرة»، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي على سفارة إيران في دمشق، ومقتل القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.

عملية الوعد الحق

وأضاف أن قوات الجو بمساندة قوى أخرى، بدأت تنفيذ عملية «الوعد الحق» موضحًا أنها عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد الحرس الثوري أن تفاصيل هذه العملية التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلّحة، ومساندة وزارة الدفاع، ستلفت انتباه الشعب الإيراني والشعوب الحرة في العالم قريبًا.