شرط مهم لمنع المستأجر من الاستمرار في الإيجار دون وجه حق

تحدث العديد من المشادات بين المؤجر والمستأجر، سواء على الأجرة المتأخرة أو لمخالفة بند من بنود العقد، مثل إحداث تلفيات في العين المؤجرة، أو غيرها من المخالفات الأخرى، ونشرح لكم في السطور التالية، كيف يتجنب المؤجر مماطلة المستأجر، سواء في دفع الأجرة او استمراره في العين رغم انتهاء عقد الإيجار.

ما هو عقد الإيجار؟

قال أحمد خالد المحامي، إن عقد الإيجار هو «عقد يُمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم، ويكون الثمن في الأصل مالا، إلا أنه يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عمل».

بند مهم يجب إدراجه

أوضح المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتجنب تلاعب المستأجر ومماطلته للمؤجر، سواء في الأجرة أو الاستمرار في العين المؤجرة، يجب تضمين بند مهم في العقد، وهو أن يكون العقد مفسوخ من تلقاء نفسه في حالة تأخر المستأجر عن دفع الأجرة، او انتهاء العقد، مشيرا إلى أن هذا البند يعطي صاحب العين الحق في فسخ العقد، وأحقيته في طرد المستأجر، بمجرد نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.