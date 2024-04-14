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وفاة والدة محافظ الغربية.. وصلاة الجنازة في مسجد السيد البدوي

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:38 م | الأحد 14 أبريل 2024
محافظ الغربية

محافظ الغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية، وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، موضحا مكان وموعد الجنازة والعزاء.

مكان صلاة جنازة والدة محافظ الغربية

وأوضحت جيهان القطان، مدير مكتب محافظ الغربية، أن صلاة الجنازة على والدة محافظ الغربية عقب صلاة العصر من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والأسرة برفقة الجثمان إلى مقابر العائلة في القاهرة، ودفن الجثمان بها.

موعد عزاء والدة محافظ الغربية

وأوضح ديوان المحافظة، أن موعد تلقي العزاء غدا الاثنين، في قاعة السلام بمسجد المشير في التجمع الخامس بالقاهرة.

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