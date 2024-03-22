الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة كتب: منى صلاح 11:59 ص | الجمعة 22 مارس 2024 الرئيس السيسي أثناء وصوله مسجد المشير وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، في القاهرة، لأداء صلاة الجمعة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صفاء أبو السعود: حديث الرئيس السيسي معي «لفتة إنسانية» بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الإمام الأكبر يهنئ مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية: «فخورة بتكريمي من الرئيس السيسي» حقوق الإنسان بالنواب: رسائل الرئيس السيسي لواشنطن حاسمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين الرئيس السيسي مسجد المشير طنطاوي العاشر من رمضان صلاة الجمعة بقلم منى صلاح