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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

كتب:

منى صلاح
11:59 ص | الجمعة 22 مارس 2024
الرئيس السيسي أثناء وصوله مسجد المشير

الرئيس السيسي أثناء وصوله مسجد المشير

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، في القاهرة، لأداء صلاة الجمعة.

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