أستاذ في العلوم السياسية: إسرائيل ترغب في استدراج المنطقة لحرب ممتدة

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إنَّ طبيعة الضربة الإيرانية الحالية تمثل تحولًا نوعيًا في متغيرات المنطقة، موضحًا أنَّ طبيعة الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي حدثت منذ أكثر من 8 أيام كانت تستهدف أحد المباني القنصلية داخل العاصمة دمشق والتي تمثل بداية التحول واتساع الحرب.

إسرائيل ترغب في استدراج إيران والمنطقة لحرب ممتدة من خلال أطراف متعددة

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ إسرائيل ترغب في استدراج إيران والمنطقة لحرب ممتدة من خلال أطراف متعددة، موضحًا أن هذه الحرب تستحضر مواقف وأطراف عديدة داخل هذا الصراع، هذا الأمر تم بشكل رئيسي عندما قامت إيران بالرد بأنها ستقوم بحق الرد في وقت مناسب.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ هذا الأمر هو الذي وضع الجانب الإيراني أمام مخطط بتحديد مجموعة من الأهداف على رأسها كيفية توجيه هذه الضربة في توقيت مناسب وفي مجموعة من الأهداف في الداخل الإسرائيلي.

مجموعة من الأطراف الدولية تحاول تحجيم الحرب

وأشار إلى أنَّ هناك مجموعة من الأطراف الدولية بدأت تحاول أن تقوم بردود فعل مختلفة تجاه هذه الضربة، وهذا في إطار مجموعة من المحاولات لتحجيم الأمر الحالي ومحاولة عدم وجود اتساع أكثر لآلية الصراع.

وتابع «الشيمي»، أنَّ هذه الضربة تؤكّد محاورين رئيسين، المحور الأول هو تأكيد الموقف المصري والرؤية المصرية منذ اندلاع أزمة غزة منذ أكتوبر الماضي، على أن هناك مخاوف من أن يحدث اتساع لرقعة الصراع، بالإضافة إلى أن تجاهل تباعات هذه الأزمة من الممكن أن يؤدي إلى صراعات ممتدة وإلى وجود أطراف مختلفة تدخل في هذا الصراع.