الرئيس الأمريكي يصدم إسرائيل بعد الضربة الإيرانية الكبيرة.. قرار مفاجئ

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال المكالمة الهاتفية التي أعقبت الهجوم الإيراني الكبير ضد إسرائيل أمس السبت، بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستعارض وسترفض أي هجوم إسرائيلي مضاد ضد إيران، في مفاجأة كبرى تكشف قلق أمريكا من زيادة التوتر في الشرق الأوسط، بحسب ما صرح به مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع «أكسيوس».

وقال مسئولون أمريكيون، إنّ جو بايدن وكبار مستشاريه، يشعرون بقلق كبير من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، سيؤدي بدوره إلى حرب إقليمية كبرى، ستكون عواقبها كارثية على المنطقة والعالم.

أمريكا لن تشارك في أي عمليات إسرائيلية ضد إيران

وأخبر جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران ولن تدعمها، وكشف المسؤول في البيت الأبيض، أن «نتنياهو» لم يعترض على حديث الرئيس الأمريكي، وقال له «إنه يتفهم ذلك».

إيران تضرب إسرائيل بأكثر من 250 صاروخًا

وشنت إيران هجومًا كبيرًا ضد إسرائيل بأكثر من 250 صاروخًا وطائرة مسيرة ردًا على الهجمات الإسرائيلية السابقة على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، والتي أدت إلى مقتل مسؤول إيراني بارز.

جو بايدن يعرب علن قلقه من الصراع في الشرق الأوسط

وكانت شبكة «NBC» الأمريكية، كشفت بحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي مع «نتنياهو»، أن جو بايدن أعرب سرًا عن قلقه من الصراع في الشرق الأوسط.