24 عاما على صدور «القاهرة».. ومدحت العدل: جريدة تملأ القلب والعقل

أعلن الكاتب الصحفى طارق رضوان، رئيس تحرير جريدة القاهرة، الاحتفاء بمرور 24 عاما على صدور الجريدة لأول مرة، الذي يوافق 18 أبريل الجاري، حيث صدرت في عام 2000م.

ونشر «رضوان» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو تهنئة من الدكتور مدحت العدل للجريدة بهذه المناسبة.

وجاء في فيديو «العدل»: «أقدم التهنئة لجريدة القاهرة بمناسبة مرور 24 سنة على إصدارها، جريدة مثقفة محترمة، تملأ القلب والعقل والوجدان»

وجريدة القاهرة تصدر أسبوعيا كل ثلاثاء من العاصمة المصرية عن وزارة الثقافة، ويرأس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، صدر منها أحدث عدد رقم 1237 في 2 أبريل 2024.

رؤساء تحرير جريدة القاهرة

وتولى رئاسة تحرير القاهرة على مدار تاريخها، عدد من الكتاب من بينهم الكاتب صلاح عيسى (تولى رئاسة تحريرها لمدة 15 عاما تقريبا)، ثم الكاتب الصحفي سيد محمود (لمدة 3 سنوات)، الكاتب عماد الغزالي، ومن بعده الكاتب الصحفي زين العابدين خيري شلبي، وحاليا يرأس تحريرها الكاتب الصحفي طارق رضوان، بموجب قرار وزيرة الثقافة الصادر في 2023.