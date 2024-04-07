آخر موعد للتقديم في مسابقة «الثقافة» للمواهب الأدبية دورة «جابر عصفور»

أعلنت وزارة الثقافة، آخر موعد للتقديم في مسابقة المواهب الأدبية للشباب تحت سن 35 سنة في دورتها السابعة التي تحمل اسم المفكر الراحل الدكتور جابر عصفور.

وكشفت «الثقافة» أن آخر موعد للتقديم في المسابقة سيكون يوم 30 أبريل 2024، في مجالات «الرواية - المجموعة القصصية - ديوان شعر فصحى - ديوان شعر عامية - أدب الأطفال - الدراسات الأدبية» وحددت الشروط كالتالي:

شروط المسابقة:

- أن يكون المتسابق مصري الجنسية

- ألا يزيد عمره عن 35 سنة من واقع بطاقة الرقم القومي

- يرفق سيرته الذاتية مع العمل المقدم متضمنة: اسمه وتاريخ الميلاد والبيانات الشخصية، وأعماله المننشورة من قبل محددة بزمان ومكان النشر، كذلك الجوائز التي حصل عليها في ورقة من منفصلة.

- ألا يكون العمل قدم لأية جهة نشر عامة أو خاصة أو سبق نشره بأي وسيلة وأن يوقع إقرار بذلك.

- يقدم المتسابق عمله للإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالعنوان التالي:

44 شارع المساحة - الدقي - محافظة الجيزة - الدور الرابع - في مواعيد العمل الرسمية، في موعد أقصاه 30 أبريل 2024.

جوائز المسابقة:

الجائزة الأولى 5 آلاف جنيه

الجائزة الثانية 4 آلاف جنيه

الجائزة الثالثة 3 آلاف جنيه

وستطبع الأعمال الفائزة بالمركز الأول بسلسلة كتاب المواهب.