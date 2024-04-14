محافظ الإسكندرية: رفع 19 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الفطر (صور)

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر لخدمات النظافة وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع خلال الوقت الراهن، مع الوصول إلى آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، والاستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع.

رفع 19 ألف طن مخلفات صلبة

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك جرى رفع نحو 19 ألف طن مخلفات صلبة، كما جرى تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد ومناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد المخلفات المنقولة من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

عمليات النظافة في الإسكندرية

ومن جانبه؛ أوضح إميل لطفي، مدير عام الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه تمت متابعة أعمال شركة نهضة مصر في جمع المخلفات سواء من الشوارع الرئيسية أو الجانبية، وغسيل أرصفة الكورنيش والعمل على نظافة الأنفاق، بالإضافة إلى حملات الكنس الآلي بالجزر الوسطى بالمناطق التي يتردد عليها المواطنين خلال الأعياد.

ويأتي ذلك تزامنا مع ما شهدته الإسكندرية في الأيام القليلة الماضية من توافد أعداد كبيرة من كافة المحافظات.