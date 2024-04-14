توريد القمح 2024 محافظة المنيا.. 42 موقعا تخزينيا لاستقبال المحصول

تبدأ غدا الاثنين 15 أبريل الجاري عمليات توريد القمح 2024 محافظة المنيا، من خلال تجهيز 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعلى رأسها شركة مطاحن مصر الوسطي الكائنة في منطقة دماريس بشمال مدينة المنيا وهي أكبر صوامع المحافظة التي تستقبل كميات كبيرة من القمح كل عام.

توريد القمح 2024 محافظة المنيا

وتتابع مديرية التموين أعمال توريد القمح 2024 محافظة المنيا، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي الذي يمتاز بجودة كبيرة خاصة المنزرع في محافظات الدلتا والصعيد.

لجنة لمتابعة توريد القمح 2024 محافظة المنيا

من جانبه، أوضح مسؤول بمديرية التموين بالمنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متابعة توريد القمح 2024 محافظة المنيا يباشرها لجان للمرور والمتابعة، لتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

والجدير بالذكر أن محافظة المنيا تخطت المستهدف من توريد القمح في الموسم الماضي 2023، بنسبة وصلت إلي 106.4%، حيث بلغت المساحة المنزرعة 243 ألف فدان في العام الماضي، حيث تعد المنيا من أكبر محافظات صعيد مصر في زراعة وتوريد القمح.