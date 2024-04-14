«التموين» تطلق موسم توريد القمح 2024 غدا

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق موسم توريد القمح 2024 غدا، بالتزامن مع فتح الجهات المسوقة كالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بعض نقاط الاستلام مبكرا في 4 محافظات.

يبدأ موسم توريد القمح في 4 محافظات، وهي «جنوب سيناء، وطامية في الفيوم، وتوشكى في أسوان، وشرق العوينات في الوادي الجديد».

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات التي حددتها وزارة التموين، استقبال القمح من الموردين والمزارعين اعتبارا من الغد في نقاط مُعدة مسبقا، تتضمن «الصوامع، والشون المطورة، والهناجر والبناكر».

وتستهدف وزارة التموين هذا العام استلام 3.5 مليون طن قمح، ويتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد، لذا جرى تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح.

سعر أردب القمح

وترصد السطور التالية سعر أردب القمح، وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين كما يلي «سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه، وسعر أردب القمح درجة نقاوة 23 يبلغ 1950 جنيها، وسعر أردب القمح درجة نقاوة 22.50 يبلغ 1900 جنيه».

ضوابط توريد القمح

- أن تكون الأصناف المُوردة مزروعة محليا.

- أن تكون خالية من أي إصابات حشرية.

- أن يكون القمح خاليا من الرمل والزلط.

- أن تكون بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.