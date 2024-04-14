«ذهب المنيا الأصفر».. فرحة المزارعين بموسم حصاد الكمون

تعمّ الفرحة والسعادة قرى محافظة المنيا، مع بدء موسم حصاد محصول الكمون، «ذهب المنيا الأصفر» كما يُطلق عليه البعض، والذي يُضفي على الحقول رائحة نفاذة مميزة.

ويُعدّ الكمون من أغلى المحاصيل الصيفيّة، حيث يُزرع في مساحات محدودة بمحافظة المنيا، نظرًا لاحتياجه إلى نوع خاص من التربة، وهي «الأرض الطينية الزرقاء»، لضمان محصول وفير.

فصل حبوب الكمون عن السنابل يدويًا

وقال أحمد الشيمي مزارع من قرية زهرة، لـ«لوطن»: يشهد موسم حصاد الكمون توافد أعداد كبيرة من العمّال المهرة المتخصصين في غربلة المحصول، حيث يقومون بفصل حبوب الكمون عن السنابل يدويًا، في مهنة شاقة تتطلب صبرًا، نظرًا لصغر حجم حبوب الكمون.

وعبّر مزارعو محافظة المنيا عن سعادتهم الغامرة ببدء موسم حصاد الكمون، آملين في الحصول على أسعار جيدة تُعوّضهم عن تكاليف الزراعة وتُدرّ عليهم أرباحًا.

الاستخدامات الغذائية للكمون

يُؤكّد حسام حسني مزارع، على أهمية محصول الكمون، ليس فقط لقيمته الاقتصادية العالية، ولكن أيضًا لفوائده الصحية المتعددة، حيث يدخل في العديد من الاستخدامات الغذائية والعلاجية.

ويُتوقع أن يشهد موسم حصاد الكمون الحالي ازديادًا في الطلب على هذا المحصول، داخل مصر وخارجها، نظرًا لسمعة الكمون المصري الذي يتميز بجودته العالية.