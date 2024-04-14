النائب أيمن محسب: إسرائيل تخشي أي تصعيد عسكري جديد في رفح الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل شن عملية في رفح الفلسطينية كرد فعل على الهجوم الإيراني بالأمس، والتي جاءت بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن أي تصعيد عسكري جديد أصبح محفوفا بالمخاطر وقد يؤدي إلى انزلاق قوي إقليمية جديدة في هذا الصراع القائم.

خطة لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح

وقال «محسب»، في بيان، إن قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية شاملة في رفح كان أمرا محسوما، حيث وافق نتنياهو قبل أسبوع، على خطة لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر مرارا وتكرارا حيث تقع رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، وهي المدينة التي باتت الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

تهديد العلاقات المصرية الإسرائيلية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل كانت تحاول فرض واقعا أمنيا واستراتيجيا وهو ما يمثل تهديد للعلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لتجنيب المنطقة مخاطر السقوط في دائرة العنف والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن الجهود المصرية المبذولة للتصدي لتنفيذ اجتياح مدينة رفح، التي باتت آخر نقطة يلجأ إليها النازحون، والملاصقة للحدود المصرية، والتي قد يؤدي اجتياحها إلي عواقب وخيمة، مطالبا المجتمع الدولي بالتكاتف للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية.