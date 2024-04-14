«التحالف الوطني»: المتطوعون يرافقون شاحنات المساعدات إلى معبر رفح تمهيدا لإيصالها لغزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

الدفعة الأولى من القافلة السادسة لمساعدات غزة

ولفت التحالف في بيان له، إلى مشاركة متطوعي مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني، ومرافقتهم شاحنات مساعدات المؤسسة لمعبر رفح لدعم أشقائنا في غزة تمهيدًا لإيصالها لأهالينا في غزة، حاملين لافتات تضامنية مؤيدة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأشار التحالف إلى مشاركة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني، بأطنان من المواد الغذائية والأدوية والملابس والمياه المعدنية في قافلة غزة.

مشاركة المتطوعين بقوافل المرحلة السادسة لمساعدات غزة

وأوضحت التحالف أن بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني، ساهم في قافلة المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، بالإضافة إلى مشاركة متطوعي مؤسسة أبو العنين، عضو التحالف الوطني، في المرحلة الأولى من القافلة السادسة للأشقاء الفلسطينيين.