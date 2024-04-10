أولمرت: كان يجب إنهاء الحرب على غزة قبل 4 أشهر.. ودخول رفح الفلسطينية خطر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، عبر منصة «إكس» إنه كان ينبغي وقف الحرب في غزة قبل 3 أو 4 أشهر، وأكد أن دخول رفح الفلسطينية، محفوف بالمخاطر، في ظل استمرار رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، في اقتحام المدينة، التي تمثل آخر نقطة يتحصن بها الفلسطينيون بعد تهجير أغلبهم من شمال قطاع غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 7 أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ردا على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.