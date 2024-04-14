للحصول على طعم الجاهز.. خلطة توابل سرية تضاف إلى النجرسكو
كتب:
شروق مراد
10:15 م | الأحد 14 أبريل 2024
النجرسكو
النجرسكو من الوصفات اللذيذة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، وتشبه المكرونة البشاميل، لكن بحشوة الدجاج مع البشاميل الخفيف، وخلطة من التوابل المميزة، وثمة بعض الخطوات البسيطة، للحصول على نفس مذاق المطاعم الفاخرة.
أوضحت الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «cbc sofra»، طريقة سهلة لتحضير النجرسكو في خطوات بسيطة.
مقادير النجرسكو
- مكرونة شرائط أو اسباجتي مسلوقة.
- مكعبات دجاج صغيرة نيئة أو مسلوقة.
- ثوم مفروم ناعم.
- بصل مبشور ناعم.
- فلفل رومي مفروم ناعم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- قرفة ناعمة أو عيدان.
- فصوص حبهان أو حبهان بودر.
- مستكة حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنها.
- جوزة الطيب مطحونة، ويوضع منها رشة بسيطة جدًا، حتى لا تطغى على الطعم.
- دقيق.
- كريمة.
- لبن.
- جبنة موتزاريلا مبشورة.
- زيت نباتي ولا يفضل زيت زيتون في هذه الوصفة.
- زبدة أو سمنة.
طريقة عمل النجرسكو
- يوضع إناء على النار، وإضافة القليل مع الزيت مع مكعب زبدة، والانتظار حتى ترتفع درجة الحرار، وإضافة مكعبات الدجاج مع البصل والفلفل ويتبل بالملح والتوابل.
- وتأتي الخطوة الثانية بوضع القليل من الزبدة، في وعاء على النار، وعند إذابتها يوضع الدقيق مع التقليب، حتى يصل إلى اللون الأصفر أو الأشقر الخفيف، ثم يضاف اللبن والكريمة بالتدريج، مع التقليب المستمر، حتى يصل إلى القوام الخفيف نوعًا ما، أي قابل للصب.
- الخطوة الأخيرة هي تحضير الصينية، ودهنها بمادة دهنية سواء زيت أو سمنة أو زبدة، وتوضع المكرونة مع خليط الدجاج وصوص البشاميل والجبن الموتزاريلا على الوجه، وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة أي 180 درجة، وفي آخر كام دقيقة يتم تشغيل الشواية، للحصول على لون ذهبي من الوجه.