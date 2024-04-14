للحصول على طعم الجاهز.. خلطة توابل سرية تضاف إلى النجرسكو

النجرسكو من الوصفات اللذيذة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، وتشبه المكرونة البشاميل، لكن بحشوة الدجاج مع البشاميل الخفيف، وخلطة من التوابل المميزة، وثمة بعض الخطوات البسيطة، للحصول على نفس مذاق المطاعم الفاخرة.

أوضحت الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «cbc sofra»، طريقة سهلة لتحضير النجرسكو في خطوات بسيطة.

مقادير النجرسكو

مكرونة شرائط أو اسباجتي مسلوقة.

مكعبات دجاج صغيرة نيئة أو مسلوقة.

ثوم مفروم ناعم.

بصل مبشور ناعم.

فلفل رومي مفروم ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

قرفة ناعمة أو عيدان.

فصوص حبهان أو حبهان بودر.

مستكة حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنها.

جوزة الطيب مطحونة، ويوضع منها رشة بسيطة جدًا، حتى لا تطغى على الطعم.

دقيق.

كريمة.

لبن.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

زيت نباتي ولا يفضل زيت زيتون في هذه الوصفة.

زبدة أو سمنة.

طريقة عمل النجرسكو