توزيع قرفة وأرز بلبن.. احتفالات المولد النبوي الشريف بالدقهلية

فرحة كبيرة غمرت الأهالي في محافظة الدقهلية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، إذ أقبل المواطنون على المشاركة في الاحتفالات من خلال تزيين الشوارع بالإضاءة، وتوزيع القرفة باللبن والأرز باللبن.

قال إبراهيم البهنساوي، شيخ ضريح الشيخ عمر في الدقهلية، لـ«الوطن»، إن الاحتفالات جرت في مدينة السنبلاوين من خلال تزيين المكان بالإضاءة وتوزيع القرفة باللبن والأرز باللبن على المواطنين المقبلين على المقام، وفي الشوارع، من أجل نشر البهجة والسعادة على المواطنين في مولد الحبيب.

احتفالات المولد النبوي بالدقهلية

وأوضح أن العادة تقتضي بدء الاحتفالات بتوزيع الطعام على زوار المقام، إذ يجري إطعام الزوار، ثم توزيع القرفة باللبن، على الجميع تعبيرا عن الفرحة والسعادة.

توزيع الأرز باللبن على المواطنين بالدقهلية

وأشار إلى أنه جرى توزيع الأرز باللبن على المواطنين، من أجل نشر السعادة على قلوب المواطنين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح أن ما يحدث من احتفالات في ذلك اليوم، هو تعبيرا عن حبهم للرسول وإحياء ذكري مولده من خلال نشر البهجة والتألف والروح الحلوة علي المواطنين.