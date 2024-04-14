النائب محمود القط: لم نشعر بأي شيء خلال رحلاتنا الجوية أمس

قال النائب طيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خبير السلامة الجوية، إنَّ هناك ثقة كبيرة في كفاءة رجالنا بالمراقبة الجوية المصرية، وكفاءتهم واحترافيتهم، التي مكنتهم بألا يشعر أي أحد من المسافرين على متن الطائرة بالخوف أو الذعر، بسبب الهجمات الإيرانية على تل أبيب، الذي تزامن مع رحلات جوية كانت قد أقعلت وفي طريق عودتها لمطار القاهرة.

محمود القط: رحلتي مرت بهدوء وسلام

وأضاف «القط»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «dmc»: «رحلتي الجوية مرت من الرياض إلى مطار القاهرة، لكنها مرت في سلام وهدوء ومحدش حس بحاجة خالص»، إلا من بعض الإجراءات وتغيير المسارات الضروية لضمان سلامتنا.

وتابع: «كانت هناك تخوفات من وقوع أية أزمات محتملة وسط الأحداث التي عشناها أمس بسبب هجمات إيران، وذلك على الطائرات التي دخلت المجالات الجوية التي جرى إغلاقها للدول الأربعة، لكن جرى تغيير مساراتهم، والتنسيق مع المجالين الجويين المصري والسعودي، لضمان سلامة هذه الطائرات».