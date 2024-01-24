إلغاء الرحلات الجوية وتعليق القطارات في بريطانيا بسبب العاصفة جوسلين

أعلنت السلطات البريطانية أنَّ العاصفة جوسلين تسببت في إلغاء الرحلات الجوية وتعليق القطارات، إذ تجلب العاصفة رياحًا قوية إلى العديد من مناطق بريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «أي نيوز» البريطانية.

إلغاء 8 رحلات

وسجلت سرعة الرياح تصل إلى 97 ميلاً في الساعة في كابيل كوريج في سنودونيا، ويلز، وشهد ممر هونيستر في كمبريا 77 ملم من الأمطار أي ما يعادل حوالي نصف متوسط كمية المنطقة في يناير.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنَّ هبوب رياح بلغ 80 ميلاً في الساعة قد تتعرض لها المناطق المكشوفة، مع احتمال هطول 40-50 ملم من الأمطار على الأراضي المرتفعة.

وتسببت العاصفة جوسلين في إلغاء 8 رحلات مساء الثلاثاء في مطار دبلن وأربع رحلات في مطار جلاسكو، بينما تم تعليق خدمات القطارات في اسكتلندا من الساعة 7 مساءً، وتم تحذير السائقين بتأجيل الرحلات.

العاصفة إيشا تسببت في انقطاع الكهرباء

وفي وقت سابق، ذكرت قناة «يورو نيوز» أن العاصفة «إيشا» تسببت في انقطاع الكهرباء من عشرات الآلاف بالإضافة إلى تعطل مئات من الرحلات الجوية ورحلات القطارات، وأيضًا هبت محملة بأمطار غزيرة ومصحوبة برياح عاتيه تصل سرعتها إلى أكثر من 160 كيلومترًا.