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دراما المتحدة

حظك اليوم برج القوس الاثنين 15-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس، بأنه شخصية مرنة، وقادر على التعامل بشكل جيد مع الأمور الصعبة، ويمتلك مهارات تجعله شخص مميز ومرح ومحب للحياة، ومتعاون مع الجميع، محب لممارسة التمارين الرياضية.

ومن مشاهير برج القوس الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والأديب المصري نجيب محفوظ، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس الاثنين 15-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج القوس بأن هبوط مستواك المهني، يسبب حدوث مشكلات كبيرة، لذا تنصحك بالعمل والابتعاد عن أي ضغط نفسي.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا 

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أن هناك بعض المؤثرات الخارجية، التي تتسبب في حدوث توتر بالعلاقة، ومن الأفضل ألا تسمح بدخول طرف ثالث في العلاقة، كي تكون في أفضل حال.

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بقلم صفية النجار