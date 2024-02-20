حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-2-2023 مهنيا وعاطفيا.. ابعد عن الشك

يعرف برج القوس بأنه عاشق للسفر وتكوين العلاقات الاجتماعية، كما أنه مرح يبث الروح الإيجابية، ويميل إلى الكوميديا، ومحب للتفاصيل، ويمتلك ذكاء وسرعة تفكير، وهو رومانسي وعاشق للموسيقى، وقادر على تخطي الصعوبات والعمل تحت ضغط، وهو أيضا مفكر وصاحب شخصية قوية.

ومن مشاهير برج القوس الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والأديب المصري نجيب محفوظ، لذلك نستعرض حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-2-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس بالحافظ على تقسيم وقتك وتنظيمه، وإنجاز المهام المطلوبة بطريقة أسرع، حتى لا تتعرض لعقوبة من رؤسائك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تحافظ على قوة علاقتك بشريك حياتك، وابتعد عن الشك وتعامل بطريقة جيدة معه، وتجاهل الماضي وحاول أن تبدأ من جديد.