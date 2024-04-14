أسعار عملات دول البريكس في نهاية تعاملات اليوم الأحد بالبنك المركزي

شهدت أسعار عملات دول البريكس، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 14-4-2024، وذلك وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس:

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

سجّل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

بلغ اليوان الصيني 6.57 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.45 روبية.

وصل سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي خلال تعاملات اليوم إلى 3.32 بير.

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم.

بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.50 جنيه.

يسجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 12.25 بيزو.