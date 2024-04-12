آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس اليوم الجمعة

شهدت أسعار عملات دول البريكس، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12-4-2024، وذلك وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصريبلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.35 جنيه للبيع.

سعر الروبل روسي

وسجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبيةبلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.45 روبية.

سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي خلال تعاملات اليوم إلى 3.32 بير.

سعر الريال البرازيل

يسجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري، نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.50 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتين

يسجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.25 بيزو.