أسعار عملات دول البريكس اليوم الأربعاء 3-4-2024

شهدت أسعار عملات دول البريكس، استقرارا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 3-4-2024، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.35 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو4.45 روبية.

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي خلال تعاملات اليوم إلى 3.32 بير.

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري، نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم.

بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.50 جنيه.

سجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.25 بيزو.