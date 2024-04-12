المكسيك تطالب بطرد الأكوادور من الأمم المتحدة.. ما السبب؟

طالبت المكسيك الأمم المتحدة بطرد الإكوادور من المنظمة الدولية، ضمن شكوى مقدمة إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة «العدل الدولية» بشأن مداهمة الشرطة الأسبوع الماضي للسفارة المكسيكية في عاصمة الإكوادور كيتو.

تصاعد التوتر بين المكسيك والإكوادور

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن التوترات بين المكسيك والإكوادور تصاعدت منذ أواخر الأسبوع الماضي عندما اقتحمت السلطات الإكوادورية مقر البعثة الدبلوماسية لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي جلاس الذي كان متحصنا هناك طلبا للجوء في المكسيك.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن بلاده قدمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية في هولندا تطلب فيها من الأمم المتحدة طرد الإكوادور يجب أن توافق المحكمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، على الطرد، ويجب ألا يكون هناك حق النقض من مجلس الأمن الدولي.

وقال لوبيز أوبرادور أيضًا إن المكسيك تطالب الإكوادور باعتذار علني عن الغارة التي وقعت الأسبوع الماضي، وتعويض الأضرار والوعد بعدم القيام بذلك مرة أخرى.

ويدور خلاف بين البلدين بشأن جلاس، المجرم المدان والهارب، منذ أن لجأ إلى سفارة المكسيك في ديسمبر الماضي، وقالت الإكوادور إن جلاس استُهدف لارتكاب جرائم وليس لأسباب سياسية، وأنه ما كان ينبغي للمكسيك أن تفكر في منحه اللجوء.

الإكوادور اقتحمت سفارة المكسيك

وفي 5 أبريل، قامت الشرطة الإكوادورية بتسلق أسوار السفارة واقتحام المبنى وحاول روبرتو كانسيكو، رئيس الشؤون القنصلية المكسيكية وأرفع دبلوماسي حاضر منذ طردت الإكوادور السفير في وقت سابق من الأسبوع، منعهم من الدخول، حتى أنه دفع خزانة كبيرة أمام الباب، لكن الشرطة قيدته ودفعته إلى الأرض أثناء إخراج جلاس.

وتقول المكسيك، وكذلك خبراء أجانب، إن ذلك يبدو انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، ورداً على ذلك، قطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع البلاد، أدان الزعماء في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية تصرفات الإكوادور باعتبارها انتهاكًا لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.