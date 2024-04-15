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دراما المتحدة

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نتواصل مع إيران لنزع فتيل تصعيد الوضع بالمنطقة

كتب:

حسن سمير
05:09 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني

قال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إننا نعمل للتواصل مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن «رويترز».

شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

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بقلم حسن سمير