عاجل.. «الدكتور» يثير أزمة كبيرة في الأهلي قبل القمة.. تحقيقات موسعة (خاص)

شهدت الساعات القليلة الماضية، تصاعد أزمة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المدير الفني مارسيل كولر، بسبب تكرار الإصابات العضلية للاعبين.

وعلم «الوطن سبورت» أن «كولر» أبلغ مسؤولي الأهلي، أن هناك أزمة كبيرة في الملف الطبي منذ انطلاق الموسم، مطالبًا برحيل أحمد جاب الله، باعتباره المسؤول الأول عن الفريق الطبي داخل النادي، الذي يشمل أخصائيي التأهيل، والتعاقد مع طبيب جديد واقترح المدرب السويسري استقدام طبيب أجنبي، يكون مسؤولا عن إدارة الفريق الطبي للقلعة الحمراء.

ورفضت إدارة الأهلي كل محاولات كولر للإطاحة بالدكتور أحمد جاب الله، حاليا بسبب الضيق الوقت، وطلبت من المدرب السويسري بالتركيز في المباريات لحين فتح تحقيق موسع في ذلك الملف، لمعرفة سبب تكرار الإصابات، خاصة أن كولر أكد مسؤولية الفريق الطبي عن التأهيل الخاطئ للاعبين بعد التعافي من الإصابة، مما يؤدي لتجددها، وبالتالي زيادة مدة غياب اللاعب عن الفريق.

من جانبه، تقدم الدكتور أحمد جاب الله، بتقرير شامل إلى لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، من أجل الدفاع عن نفسه في ملف الإصابات.

وبحسب ما كشفته مصادر داخل الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، فإن أحمد جاب الله دافع عن نفسه، مشيرًا إلى أن هناك إصابات كثيرة حدثت لم يتدخل فيها الجهاز الطبي، مثل إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور في الكتف، وإصابة حسين الشحات في الوجه، وخضوع أليو ديانج لجراحة في الركبة، وأن الإصابات العضلية خلال الفترة الماضية طبيعية، بسبب ضغط المباريات الشديد وكثرة سفر الفريق.

وطلب «جاب الله» من لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، عرض الملف الطبي على طبيب من خارج النادي، من أجل تقييم عمل الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

وتترقب لجنة تخطيط الكرة انتهاء الأهلي من خوض مباراة القمة غدًا، ومن ثم عقد جلسة مع مارسيل كولر، من أجل حسم مصير الدكتور أحمد جاب الله بشكل نهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمةويحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الغد، على استاد «القاهرة الدولي»، ضمن مؤجلات الجولة 10 من دوري NILE.