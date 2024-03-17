طبيب يكشف مفاجأة حول مدة غياب نجم الأهلي للإصابة.. هل يلحق بموقعة إفريقيا؟

لا شك أن الإصابات تعد الصخرة التي تتحطم عليها أحلام لاعبي كرة القدم، فمع كل خٌطوة داخل الملعب، يتربص الخوف من تمزق عضلة أو كسر عظم، كأنما الأرض تُخبئ في ثناياها فخاخًا تُهدد أحلام النجوم، خاصة إذ جاءت قبل مباريات مصيرية، مثلما حدث مع حسين الشحات نجم الأهلي، الذي يٌعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن معسكر منتخب مصر.. فما هي إصابات العضلة الخلفية ومدة الغياب بسببها؟

تعرف على معلومات عن إصابات العضلة الخلفية

العضلة الخلفية هي مجموعة من 3 عضلات تقع في الجزء الخلفي من الفخذ، وظيفتها الأساسية مٌساعدة الركبة على الحركة بشكل سلس وسهل، لذلك أي إصابة بها تشكل تهديدًا واضحًا لمشاركة اللاعب لفترة طويلة، لحين التعافي منها بصورة نهائية، والإصابة بها يعد من أكثر الإصابات شيوعًا بين لاعبي كرة القدم، مثلما حدث مؤخرًا مع محمد صلاح ثم حسين الشحات، قبل مباراة مصيرية أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بحسب إسلام السيد طبيب العظام المٌتخصص في جراحة العظام والكسور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن إصابات العضلة الخلفية تختلف حسب درجتها، خاصة أنها تنقسم إلى 3 درجات، الأولى تكون عبارة عن شد بسيط في العضلة، قد يحتاج إلى فترة بين أسبوع إلى أسبوعين، بينما الدرجة الثانية التي تصل إلى تمزق جزئي تحتاج لفترة تزيد عن 3 أسابيع، وقد تصل إلى شهر ونصف، أما الثالثة فتعتبر تمزق كامل في العضلة، وتحتاج إلى 6 أشهر.

حسين الشحات شعر ببعض التقلصات العضلية على مستوى العضلة الخلفية، بحسب بيان اتحاد الكرة الذي أعلن خلاله استبعاد اللاعب بشكل رسمي، بعد إصابته أثناء عملية الإحماء قبل بدء التمرين، وهو ما يشير إلى أن فترة غيابه قد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، وفقًا لشدة الإصابة.

ما هي أعراض إصابات العضلة الخلفية؟

ألم في الجزء الخلفي من الفخذ.

تورم وكدمات.

تيبس في العضلات.

صعوبة في ثني الركبة أو مدّ الفخذ.

ما أسباب إصابات العضلة الخلفية؟