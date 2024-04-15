الدولة تُقر حزمة إعفاءات جديدة للمسنين.. حماية ومساعدة صحية واجتماعية

أقرت الدولة حزمة إعفاءات جديدة يحصل عليها المسنون، اشتملت أكثر من خدمة مختلفة في إطار اهتماما بهذه الفئة، ومراعاة احتياجات المُسن وحالته الصحية انطلاقا من حقه في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية.

إعفاءات جديدة للمسنين

- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية

- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في مراكز الثقافة والمسارح

- إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في بعض المتاحف والمواقع الأثرية

- إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة

- الإعفاء من جميع الضرائب الخاصة بتراخيص إقامة منى لإقامة وإيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية

- إعفاء تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسن بالمؤسسات الاجتماعية من الضرائب والرسوم والمصروفات.

توفير الحماية اللازمة

أقرت الدولة الإعفاءات وفق قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

تُطبق أحكام القانون على كل من المُسن أي كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية والأجنبي الخاضع لأحكام القانون، والمسن الأولى بالرعاية، أي كل مُسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.