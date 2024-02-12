«النواب» يوافق على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وقوفا، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن ومقرر التقرير، دور القيادة السياسية لدعم المسنين في مصر ويقدر عددهم بنحو 9 ملايين شخص.

ويعمل القانون الجديد على تقديم الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين الأولى بالرعاية، وتسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفق ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على المادة 30 من مشروع القانون، والتي تنص على أن «ينشأ صندوق يسمى (صندوق رعاية المسنين) تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات».

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة 31، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها».