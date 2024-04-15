عضو بـ«النواب»: إنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا قبل إقامة دولة فلسطينية

قال تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، إنّ إنهاء الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسب كان أول قائد على مستوى العالم يحذر مرارا وتكرارا فب مختلف المناسبات الدولية والإقليمية من اتساع دائرة الصراع داخل المنطقة.

تفاقم الأوضاع في المنطقة

وحذّر عبدالقادر في بيان، من خطورة تفاقم الأوضاع في المنطقة إبان الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ على الجانب الإسرائيلي، مشيدا بموقف القيادة السياسية المصرية بتكثيف جهودها واتصالاتها مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد بالمنطقة.

وأشاد النائب بالموقف المصري برئاسة الرئيس السيسي، الداعي لجميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف القاهرة لاتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة والسلام، مطالبا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التحرك لإنقاذ المنطقة من مخاطر اتساع دائرة الصراع.

التصعيد الخطير

وأشار عبدالقادر إلى أنّ التصعيد الخطير الذي يحدث الآن على الساحة الإيرانية - الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لاستمرار الاعتداءات الوحشية وحرب الدمار والإبادة التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي بدأت منذ السابع من شهر أكتوبر العام الماضي، ولا تزال مستمرة، مطالبا العالم كله بالإسراع في إجبار جيش الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.