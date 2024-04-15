برلماني يدعو المجتمع الدولي لسرعة التحرك لوقف اتساع الصراع في الشرق الأوسط

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بموقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر على خلفية توجيه طائرات مسيرة من إيران ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنَّ مصر دعت إلى أهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر.

وحذر البرلماني، في بيان أصدره اليوم، من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة على خلفية ما قامت به إيران من توجيه الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل، موضحًا أنَّ ما يحدث أمر متوقع في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وهو ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

رؤية مصر واضحة وحاسمة أمام العالم كله

وأكّد أنَّ رؤية مصر كانت واضحة وحاسمة أمام العالم كله في تحذيراتها المتكررة من استمرار النهج الإسرائيلي في توسيع دائرة العنف، مشيرًا إلى أنَّ إسرائيل لم تستجب للدعوات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه التصعيد في الشرق الأوسط

ودعا «المير» من المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الكاملة تجاه هذا التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل، معربًا عن ثقته التامة في الدولة المصرية وتحركاتها وقدرتها على حماية أمنها القومي..