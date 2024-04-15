«الضرائب»: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الاثنين آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية «الشركات»، وذلك وفقا للمادة «85» من القانون 91 لسنه 2005، إذ سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الاعتبارية

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الاعتبارية «الشركات»، هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ15 يوما أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 15 أبريل، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

ميعاد سداد الضريبة

وأضافت أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحةً أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.