«الضرائب»: تفعيل أكثر من مليون وثيقة إلكترونية منذ بدء عمل المنظومة الرقمية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ضخمة لحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنّ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم معالجتها من خلال المنظومة بلغ أكثر من مليار وثيقة منذ بداية تفعيلها وحتى الآن، لافتة إلى أنّه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأوضحت أنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يُسهم فىاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.