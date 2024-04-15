عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «حافلة الفن والسلام.. مبادرة لبنانية لمساعدة الأطفال النازحين».

وذكر التقرير: «أطفال نازحون من جنوب لبنان بسبب الحرب في رحلة ترفيهية للمسرح، تجوب حافلة ملونة المدارس التي تحولت إلى ملاجئ في مدينة صور بجنوب لبنان لاصطحاب الأطفال النازحين إلى المسرح الوطني للمشاركة في مختلف الأنشطة الفنية والإبداعية، وذلك في محاولة للتخفيف من وطأة أصوات الرصاص والصواريخ التي تقلق أيامهم خلال الفترة الأخيرة في مبادرة حملت اسم حافلة الفن والسلام».

وأضاف: «تساعد حافلة العروض المتنقلة في المنطقة التي بدأت تعمل عام 2018 على الترفيه على الأطفال النازحين من القرى على الحدود الجنوبية، كما أنها تعمل 6 أيام في الأسبوع بعدما بدأت برحلات تضم 25 طفلا أصبحت تصطحب أكثر من 300 طفل خلال شهرين».

الأنشطة المقدمة للأطفال والشباب

وتابع: «تشمل الأنشطة المقدمة للأطفال والشباب من خلال تلك المبادرة ورش عمل عن المسرح وروايات القصص والرسم والحرف اليدوية والتصوير بالإضافة إلى عروض أفلام».