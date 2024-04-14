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دراما المتحدة

دنيا سمير غانم تشارك الجمهور رحلتها في لبنان برسالة دعم: ابقي آمنة (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
11:56 ص | الأحد 14 أبريل 2024
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو لها، عير خاصية الاستوري بحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك خلال رحلة بـ«التلفريك» في بيروت، قامت بها في أكتوبر الماضي مع زوجها الإعلامي رامي رضوان.  

وكتبت دنيا على المنشور: «الفيديو ده من التلفريك في لبنان بتاريخ 5 أكتوبر عام 2023.. ربنا يحفظ لبنان وفلسطين وكل الوطن العربي.. ابقي آمنة يا بيروت الحبيبة».

آخر أعمال دنيا سمير غانم

مسلسل «جت سليمة» آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم على شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان الماضي، إذ قدمت فيه جرعة كوميدية مميزة من خلال 15 حلقة. 

 

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بقلم أميرة عزالدين