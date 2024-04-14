دنيا سمير غانم تشارك الجمهور رحلتها في لبنان برسالة دعم: ابقي آمنة (فيديو)

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو لها، عير خاصية الاستوري بحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك خلال رحلة بـ«التلفريك» في بيروت، قامت بها في أكتوبر الماضي مع زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وكتبت دنيا على المنشور: «الفيديو ده من التلفريك في لبنان بتاريخ 5 أكتوبر عام 2023.. ربنا يحفظ لبنان وفلسطين وكل الوطن العربي.. ابقي آمنة يا بيروت الحبيبة».

آخر أعمال دنيا سمير غانم

مسلسل «جت سليمة» آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم على شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان الماضي، إذ قدمت فيه جرعة كوميدية مميزة من خلال 15 حلقة.