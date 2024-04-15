هل نسقت إيران مع الولايات المتحدة قبل الهجوم على إسرائيل؟

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وجود اتفاق مسبق بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلًا إنه لم يكن هناك تفاهم أو اتفاق مسبق بشأن رد إيران على إسرائيل، بحسب وكالة «رويترز».

يأتي ذلك بعد ساعات من نفي مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي تواصل إيران مع الوسطاء، بشأن تنفيذ الضربة ضد إسرائيل وموعدها، وقال إن واشنطن لم تتلق إخطارًا قبل 27 ساعة من العملية العسكرية الإيرانية.

وقال المسؤول: «هذا غير صحيح، لم نتلق أي إخطار من إيران، ولم نتلق أي مؤشر بشأن الأهداف التي ستستهدفها إيران».

لكن المسؤول الأمريكي، أكد بدوره أن إيران بعثت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنفيذ الهجوم، مشيرًا إلى أن إيران كان هدفها أن يكون الهجوم «مُدمرًا».

وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، قال إن إيران أخطرت الوسطاء وواشنطن بشأن الرد قبل 27 ساعة من تنفيذه.

الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل

وكانت إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل في الضربة الكبرى التي استغرقت عدة ساعات، ردًا على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز، وتحول الصراع بعد الصواريخ إلى حرب كلامية، بشأن الرد الإسرائيلي، وتبعات الهجوم الإيراني.

وبعد الهجمات، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تدعم أو تشارك في أي هجمات إسرائيلية على إيران، تجنبًا لمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

الرد على الرد

حرب التصريحات لم ينته، وهذه المرة بشأن رد إسرائيل على الرد الإيراني، أي «الرد على الرد»، وهو ما صرح بها مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، قائلًا إن إسرائيل سترد اليوم الاثنين على إيران.

شبكة «ABC News» الأمريكية، قالت إن مسؤولين عسكريين تواصلوا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وناقشوا بعض الخيارات بشأن الرد على الضربة الإيرانية.

بدوره، يرى أمير سعيد إيروناي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه يستبعد ردًا عسكريًا من إسرائيل على الضربة الإيرانية، وهي تصريحات أدلى بها لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، مؤكدًا أنه في حالة هاجمتنا إسرائيل، ستكون ردنا عليها أكثر حسمًا، قائلًا: «هم يعرفون ذلك».