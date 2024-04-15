خبير اقتصادي يوضح سبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية.. ماذا حدث؟

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إنَّ سوق النفط قبيل الضربة الإيرانية على إسرائيل الأخيرة كان يعاني من حالة من عدم الاستقرار النسبي، بسبب تذبذب السعر في الأسواق الدولية، وذلك بسبب تراجع النمو الاقتصادي الصيني وانخفاض استخدامها للنفط، وتراجع الصناعة بشكل نسبي، الأمر الذي دفع عددًا من الدول المنتجة للنفط ضمن تحالف «أوبك +» لتراجع إنتاجها للنفط.

توقعات صينية بنمو اقتصادي بنسبة 4%

وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الصين كانت تتوقع نمو اقتصادي قدرته بـ4%، غير أنَّ النسبة قد تغيرت حاليًا لتهبط دون الـ3.5%، ومع تراجع إنتاج النمو الاقتصادي وخفض دول «الأوبك+» في إنتاجها للبترول أدى إلى زيادة برميل النفط قبل الهجمة الإيرانية الأخيرة لـ88 دولارًا.

وأوضح أنَّه بسبب التوترات في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أنَّ تزيد التهديدات الخاصة بزيادة السعر، غير أنَّ الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سفارة إيران في دمشق منذ أسابيع قليلة، غير أن رد الفعل الإيراني تجاه إسرائيل أدى زيادة التوترات بين البلدين، لكن مع إعلان إيران إيقاف الهجوم التي قامت به تجاه إسرائيل أدى إلى عودة الأمر إلى ما كان عليه دون تغيير.

ولفت إلى أنَّ الصيف المقبل سيكون ساخنًا بسبب احتدام الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود أزمة خاصة بالطاقة قد تؤثر بدورها على أزمة الغذاء العالمي، خصوصًا مع وجود عددًا من التغيرات المناخية الكبرى ونقصًا في المحاصيل الزراعية، وكذا تغير الفصول على خلفية التغير المناخي: «نحن أمام تغيرات اقتصادية، والجزء الأكبر منها سياسي وعسكري».