الصين تدعو كافة الأطراف لضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للوضع بين إيران وإسرائيل، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ودعت الصين كافة الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء، وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوترات.

وأضافت الصين أن هذه الجولة من التوترات بالشرق الأوسط هي من تداعيات الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن إخماد الصراع أولوية قصوى.

إيران تهاجم إسرائيل

وشنت إيران هجومًا كبيرًا ضد إسرائيل بأكثر من 250 صاروخًا وطائرة مسيرة ردًا على الهجمات الإسرائيلية السابقة على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، والتي أدت إلى مقتل مسؤول إيراني بارز.