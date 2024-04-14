خبير: توترات الشرق الأوسط ستقفز بأسعار الذهب والسلع إلى مستويات قياسية

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل تؤثر على أسعار البترول في العالم، متوقعا أن تقفز أسعار البترول لتتجاوز 95 دولارا للبرميل، إضافة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

تأثير التوترات في المنطقة على أسعار الغذاء

وتوقّع شعيب لـ«الوطن»، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية عالميا نتيجة زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين على السفن، مع مخاطر بوصول نسبة المواطنين الذين يواجهون خطرا حادا في نقص التغذية إلى 15% من سكان العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية العسكرية، لافتا إلى أنّ التوترات تؤثر على قطاع السياحة في العالم، إضافة إلى زيادة تكلفة الطيران نظرا لتغير الخريطة فيما يتعلق بالملاحة الجوية.

زيادة أسعار الذهب عالميا

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّه كان من المتوقع قبل حدوث الصراع الحالي حدوث انفراجة في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وتيسير نقدي سيتم في الجلسة المقبلة للفيدرالي الأمريكي بعد التشديد على مدار العاميين الماضيين، وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الذهب، ومع اشتعال التوترات الحالية يتوقع زيادة أسعار الذهب عالميا لمستويات غير مسبوقة، لأنه ملاذ آمن في أوقات الحروب، وقد لا يتأثر سعر الذهب محليا بشكل كبير، لأنه ما زال مقوم بأكبر من سعره الحقيقي.