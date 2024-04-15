ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و797 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و797 شهيدًا، و76 ألفًا و465 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 68 شهيدًا و94 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أنه يجب توفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مجمع الشفاء بغزة وعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، ونطالب بإنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال القطاع.