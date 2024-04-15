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دراما المتحدة

ماهر زين ضيف برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف إم» الليلة بعد غياب طويل

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:57 م | الإثنين 15 أبريل 2024
ماهر زين

ماهر زين

يعود الفنان ماهر زين مرة أخرى إلى الساحة الفنية والغنائية، وذلك بعد غياب طويل دام لفترة طويلة، إذ سيحل ضيفًا على برنامج «أجمد 7» مع جيهان عبدالله، على راديو نجوم إف إم، في تمام الساعة 7 مساءا.

ماهر زين يعود للساحة الغنائية

وروجت الصفحة الرسمية لنجوم إف إم، لحلقة ماهر زين مع جيهان عبدالله، إذ نشروا بوستر الحفلة، وعلقوا عليه: «استنوا الفنان ماهر زين هيكون ضيف أجمد 7 مع جيهان عبدالله».

كما سيطل الفنان ماهر زين على جمهوره المصري في حفل غنائي يقام على مسرح ساقية الصاوي بجامعة النيل بالشيخ زايد، وذلك يوم 19 أبريل المقبل، بمدينة أكتوبر.

أغنية «صلى عليك الرحمن» 

يذكر أن ماهر زين، طرح مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان «صلى عليك الرحمن» التي حققت نجاحا كبيرا، وحصدت نسب مشاهدة مرتفعة، وهي من كلمات ماهر زين بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

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