«الشيوخ» يصدق على مضابط الجلسات 21 و22.. ورئيس المجلس: نشرت إلكترونيا

صدق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مضبتطي الجلسات العامة للمجلس رقمي 21 و22، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة للمجلس نشرت تلك المضابط إلكترونيا، موجها سؤالا للأعضاء، قائلا: «هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط، ولم يبد أي نائب أي ملاحظة»، ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان تصديق المجلس على تلك المضابط.

ويناقش المجلس خلال جلسته اليوم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال النائب في طلبه إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، ويعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

التأمين الصحي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية، أو الاشتراك في تقديمها.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.